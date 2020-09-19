معلنا انتهاء فصل الصيف.. الأربعاء المقبل أول أيام فصل الخريف

يبدأ الثلاثاء المقبل الاعتدال الخريفي لهذا العام، وتتعامد الشمس تماما على خط الاستواء في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، معلنا انتهاء فصل الصيف الذي استمر 93 يوما، وبدء أول أيام الخريف الأربعاء المقبل الموافق لـــ 23 أيلول.

وقال الفلكي عماد مجاهد إن الشمس ستشرق يوم الاعتدال الخريفي بعمان في تمام الساعة 6:19 تماما، وتغيب في الساعة 6:38، وبذلك يستمر الليل 11:44 ساعة، والنهار 12:16 ساعة.

وأضاف لوكالة (بترا) أن الشمس تتحرك بعد الاعتدال الخريفي مباشرة في حركتها الظاهرية نحو الجنوب؛ فيطول الليل ويقصر النهار تدريجيا، كما تغيب عن القطب الشمالي ويسود الظلام ستة أشهر متواصلة، وتظهر الشمس في القطب الجنوبي ويستمر النهار لستة أشهر متواصلة أيضا، ثم تصبح الشمس عامودية تماما على مدار الجدي يوم 22 كانون الاول المقبل، وهو يوم الانقلاب الشتوي؛ فيصبح الليل أطول ما يمكن خلال العام والنهار أقصر ما يمكن، وتبدأ أربعينية الشتاء، وهي أبرد أيام السنة كلها.

وبين أن الليل والنهار لا يتساويان على جميع أنحاء الكرة الأرضية يوم الاعتدال الخريفي، ففي مدينة عمان نلاحظ أن الليل يتساوى مع النهار يوم السبت الموافق 3 تشرين الاول المقبل، وتشرق الشمس في تمام الساعة 6:25 وتغيب الساعة 6:25 مساء، وفي هذا اليوم يتساوى الليل والنهار تماما في عمان، ويكون طول النهار 12 ساعة وطول الليل أيضا.

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