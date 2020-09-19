روسيا تعلن ملكيتها لكوكب الزهرة الشبيه بالارض، وتستعد لارسال بعثة علمية لاكتشاف حقائق وتفاصيل جديدة عنه
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جرينتش+2 12:53
سر الغياب.. اول “خوازيق” نتنياهو لابن زايد يتسبب في حرده عن حضور كرنفال توقيع اتفاق التطبيع في البيت الابيض

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