وفاة سبعيني بالكورونا في مستشفى الامير حمزة اليوم

اعلن مدير مستشفى الامير حمزة الدكتور عبد الرزاق الخشمان، اليوم الجمعة، عن وفاة رجل يبلغ من 77عاما بفيروس كورونا.

واضاف لوكالة (بترا)، ان المتوفى يعاني من امراض مزمنة ومصاحبة لكورونا، وتم نقله من مستشفى البشير بعد اكتشاف الاصابة بالفيروس.