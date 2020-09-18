وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 95 حالة، و3 وفيات، و213 اصابة بالكورونا 211 منها محلية ليصبح العدد الكلي 4144

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، منها 211 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4344.

وقد توزعت الإصابات الجديدة، حسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على النحو الآتي: 211 حالة محليّة منها 104 حالات في محافظة العاصمة عمّان، و 29 حالة في محافظة البلقاء، و30 حالة في محافظة الكرك، و 20 حالة في محافظة الزرقاء، و10 حالات في محافظة إربد، و4 حالات في لواء الرمثا، و9 حالات في محافظة معان، و3 حالات في محافظة المفرق، وحالتان في محافظة مأدبا، إضافة إلى تسجيل حالتين خارجيّتين، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

كما سُجّلت 3 حالات وفاة منها اثنتان في مستشفى الأمير حمزة، وواحدة في أحد المستشفيات الخاصّة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 29 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 95 حالة شفاء منها 20 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و63 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و3 حالات في مستشفى الملكة علياء، و9 حالات في أحد المستشفيات الخاصّة.

ولفت إلى إجراء 11766 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 1045700 فحص.

ودعت الوزارة الجميع في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، إلى الالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.