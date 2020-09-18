وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 95 حالة، و3 وفيات، و213 اصابة بالكورونا 211 منها محلية ليصبح العدد الكلي 4144
أهم العناوين
جرينتش+2 08:59
وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 95 حالة، و3 وفيات، و213 اصابة بالكورونا 211 منها محلية ليصبح العدد الكلي 4144

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني