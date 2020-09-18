حملة التصدي للقيادة المتهورة تضبط 2650 مخالفة لقطع الاشارة الضوئية

أعلنت مديرية الأمن العام، انه ومنذ بداية الحملة المرورية الخاصة التي أطلقتها الإدارات المرورية للتصدي لمخالفات القيادة المتهورة التي بدأت مطلع الشهر الحالي، عن ضبط 2650 مخالفة لقطع الاشارة الضوئية .

كما ضبطت 79 مخالفة مرورية تم اتخاذ اشد الاجراءات القانونية والإدارية بحقها من خلال حجز المركبات وتحويل سائقيها إلى المراجع القضائية والإدارية المختصة.

وأكدت المديرية في بيان صحفي اليوم الجمعة، مواصلة الحملة وتعزيز الإجراءات المتخذة خلالها لضبط المخالفات الخطرة مثل قطع الإشارة الضوئية والسرعات العالية، والممارسات الخاطئة، والتجاوز الخاطئ وغيرها من المخالفات التي تهدد بإيقاع الضرر بمستخدمي الطريق.

وثمنت مديرية الأمن العام جهود المواطنين الذين أظهروا تعاوناً مع الرقم المعلن من إدارة السير على تطبيق الواتس آب (0770999030) عبر إرسال البلاغات والمشاهدات، الأمر الذي أفضى إلى ضبط عدد كبير من المخالفين ومركباتهم، مؤكدة حرصها على متابعة كافة البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين على الرقم المعلن وصولاً لتحقيق الردع وإنهاء هذه الممارسات.

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