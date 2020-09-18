وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 95 حالة، و3 وفيات، و213 اصابة بالكورونا 211 منها محلية ليصبح العدد الكلي 4144
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جميل راتب كان يفضل العمل مع محمد صبحي على عادل إمام/ فيديو

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