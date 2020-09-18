تخصيص منطقة حرجية في اربد لعزل الحيوانات المصابة بكورونا

خصصت مديرية زراعة اربد، منطقة حرجية لعزل الحيوانات المصابة بفيروس كورونا بعد واقعة اصابة كلب بالفيروس في الرمثا امس.

وقال مدير صحة اربد الدكتور رياض الشياب لوكالة (بترا) اليوم الجمعة، انه تم نقل الكلب المصاب من منزل مالكه في الرمثا الى منطقة عزل حرجية في إربد التي تتوفر فيها معايير الرفق بالحيوان والحفاظ على سلامته.

واضاف الشياب انه تم التنسيق مع مديرية زراعة اربد لتحديد مكان مخصص لحجر الكلب او اي حيوانات اخرى قد تتعرض للاصابة بالفيروس لاحقا، وفق قوانين وقواعد الرفق بالحيوان المتسقة مع قوانين المنظمات والجمعيات التي تعنى بذلك.

من جانبه قال مدير مديرية زارعة اربد الدكتور عبد الوالي الطاهات، انه تم تجهيز المكان بما يتفق مع اصول وقواعد الرفق بالحيوان وتوفير احتياجاته داخل احد الاماكن الحرجية التي تم توفير حراسة مشددة عليها من قبل العاملين في قسم الحراج.

وكان الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، قد اعلن ان إصابة الكلاب وبعض الحيوانات بفيروس كورونا لا تعتبر مصدرا كبيرا وسببا مهما في انتقال العدوى الى الانسان.

واضاف الدكتور عبيدات لوكالة (بترا)، ان اصابة الحيوانات ممكنة وصدرت تقارير بهذا الخصوص سابقاً من بعض الدول.

ونصح الدكتور عبيدات بعدم القيام باجراءات فحوصات فيروس كورونا على نطاق واسع للحيوانات التي تعاني من اعراض الأمراض في الجهاز التنفسي وفي حال تم ذلك يكون الفحص وأخذ المسحات التشخيصية من هذه الحيوانات هو مسؤولية الأطباء البيطرين مع التأكيد على ضرورة أخذ احتياطات السلامة والوقاية.

وطالب الدكتور عبيدات مالكي الحيوانات الاليفة بغسل اليدين قبل وبعد التعامل معها واطعامها واخذ الحيطة والحذر واستعمال وسائل الوقاية المختلفة .