بطريقة فجة ورخيصة.. ترامب يتسول الصوت الانتخابي اليهودي لقاء دوره في اتفاقات التطبيع بين اسرائيل والامارات والبحرين
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جابر يعلن اليوم الخميس شفاء 66 حالة، وتسجيل 279 اصابة بالكورونا 270 منها محلية ليصبح العدد الكلي 4131

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