بطريقة فجة ورخيصة.. ترامب يتسول الصوت الانتخابي اليهودي لقاء دوره في اتفاقات التطبيع بين اسرائيل والامارات والبحرين
أهم العناوين
جرينتش+2 02:43
النخالة: المقاومة هي خيارنا لمواجهة المشروع الإسرائيلي، وليس عمليات التطبيع ومشهد الذل في واشنطن/ فيديو

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني