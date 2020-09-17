العرّافون في البيرو يتنبأون بفوز بايدن في الانتخابات الامريكية المقبلة

استخدم عرافون في بيرو البخور والزهور وصورا للرئيس الأميركي دونالد ترامب وخصمه الديموقراطي جو بايدن لإقامة طقوس متوارثة للتنبؤ بمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في 3 تشرين الثاني (نوفمبر)، إلا أنهم اختلفوا على الفائز!

وارتدى العرافون ملابس متعددة الألوان وأنشدوا الأهازيج ونفخوا آلة موسيقية تقليدية وتوجهوا بالدعاء إلى “باتشاماما” أي الأرض الأم كي تسير الانتخابات الأميركية في أجواء سلمية من دون هجمات أو سحر أسود بين الخصمين.

وقالت أستاذة العرافين آنا ماريا سيميون خلال الطقوس التي أقيمت في غرفة خافتة الإضاءة بمبنى قديم في وسط العاصمة ليما إنها تميل إلى بايدن.

وأضافت آنا التي كانت تتدلى القلادات من عنقها: “لهذا نطهّره… رأيناهم يهاجمونه بأعمال سحر، بتعويذة على شكل دمية يظللونها لإزاحته”.

وخلال الطقوس وضع العرافون نباتات طبية وفاكهة وثعبانا حيا فوق صور ترامب وبايدن.

وأظهر استطلاع لـ”رويترز” أمس الأربعاء أن بايدن يتقدم على ترامب في أوساط الناخبين المحتملين على مستوى البلاد بتسع نقاط مئوية حيث يعتزم 50 بالمئة منهم التصويت لبايدن مقابل 41 بالمئة لترامب.

وحمل كبير العرافين بابلو توريس، الثعبان على كتفه بعد أن بخ سائلا غريبا من فمه على صورة ترامب وتمتم “طاقات إيجابية للسيد دونالد ترامب”.

وأضاف “لماذا؟ لأنه يستحق، يحتاج طاقات إيجابية ومشاعر صادقة من أنصاره… نؤيد هذا الرجل الفاضل. سيفوز. بل إنه فائز”.