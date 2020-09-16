10 مصابين بكورونا وضعهم “خطر إلى خطر جدا” بمستشفى حمزة

كشف مدير مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبدالرزاق الخشمان، اليةم الأربعاء، عن وجود 188 إصابة بفيروس كورونا المستجد تتلقى العلاج حاليا في المستشفى، منها “9 حالات خطرة، وحالة واحدة خطرة جدا”.

وأوضح لقناة “المملكة” أن “الحالات التي تعاني وضعا صحيا صعبا في المستشفى حالتها خطرة، وتعاني من أمراض والتهابات رئوية، منها 3 حالات في العناية الحثيثة، وحالة واحدة خطرة جدا”.

وأوضح الخشمان أن “الحالات المتبقية في المستشفى حالتها الصحية بين عادية ومتوسطة”، مشيرا إلى أن “الحالات تبقى في المستشفى وتغادر حتى تتعافى من الفيروس تماما”.

وتابع أن “وزارة الصحة تنقل الحالات التي لا تظهر عليها أعراض إصابة بالفيروس إلى مناطق الحجر الصحي في البحر الميت”.