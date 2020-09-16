وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء شفاء 38 حالة، مقابل تسجيل 175 اصابة بالكورونا 171 منها محلية ليصبح العدد الكلي 3852

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 175 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، اليوم الأربعاء، منها 171 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3852 إصابة.

وقد توزعت الحالات الجديدة بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 171 حالة محليّة منها 96 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و20 حالة في محافظة الكرك، و19 حالة في محافظة البلقاء، و16 حالة في محافظة إربد، و13 حالة في محافظة الزرقاء، و5 حالات في محافظة المفرق، وحالتان في محافظة مأدبا.

كما سجلت 4 حالات خارجيّة بين القادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

وأشار الموجز إلى تسجيل 38 حالة شفاء جاءت تفاصيلها كما يأتي: 4 حالات في مستشفى الأمير حمزة، و29 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و3 حالات في مستشفى الملكة علياء، وحالتان في أحد المستشفيات الخاصّة.

ولفت إلى إجراء 14762 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 1019085 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، إلى الالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.