هل فعلها حزب الله.. تشكيل لجنة تحقيق في “عملية خطيرة للغاية” بقاعدة عسكرية اسرائيلية قرب حدود لبنان

وصف رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، عملية استيلاء على أسلحة من قاعدة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية بأنها “خطيرة للغاية”.

وأفادت صحيفة “يسرائيل هايوم”، مساء اليوم الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي قدم، اليوم لرئيس هيئة الأركان، أفيف كوخافي، نتائج التحقيق الأولي في “حادثة سرقة” أسلحة من قاعدة عسكرية في الشمال، وقعت في السادس من الشهر الجاري.

وأشار رئيس الأركان كوخافي إلى أن التحقيق الأولي كشف أن الحادث يُعتبر خطيرا للغاية، حيث جرى العثور على عدد من الإخفاقات والعيوب والأخطاء، حتى أنه أمر بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة ضابط كبير برتبة عقيد، على أن تكون مهمتها فحص هذه الجوانب بعمق، وعليها تقديم استنتاجاتها في غضون شهر تقريبا، مع التشديد على عدم نشر نتائج هذه اللجنة لخطورة ما ستنجم عنه من إخفاقات متوقعة.

وذكرت الصحيفة أن نتائج التحقيق التي قدمت للجنرال أفيف كوخافي قد تمت التوصية ايضا بعدم نشرها، نتيجة لتضمنها عيوبا وإخفاقات داخل القاعدة العسكرية التي تمت سرقتها.

وكان مجهولون اقتحموا قاعدة اللواء المركزي 769 في منطقة الجليل بالشمال الإسرائيلي، واستولوا على الكثير من الأسلحة بعد أن دخلوا إلى مخزن السلاح، وذلك في السادس من الشهر الجاري.

ومن بين ما تم سرقته 23 بندقية رمي قنابل، و15 بندقية أم – 16، وذلك في وقت تم العثور على ثغرة في أحد جدر القاعدة العسكرية، وعلى الفور قام الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق موسع في واقعة اختراق القاعدة العسكرية وسرقة أسلحتها، وبحث مدى تقديم مساعدة “للسارقين” من داخل القاعدة نفسها.

ويشار إلى أن القاعدة العسكرية للواء المركزي 769 في منطقة الجليل، تقع بالشمال الإسرائيلي، وهي مسؤولة عن جزء من تأمين الحدود اللبنانية الإسرائيلية.