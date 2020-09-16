عزل 10 بنايات في عمان بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها

قال محافظ العاصمة، الدكتور سعد الشهاب، إنه جرى اليوم الأربعاء، عزل 10 بنايات بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وقال الشهاب إن البنايات تقع في مناطق ضاحية الاستقلال والمنارة وجاوا والجبيهة وخلدا وطبربور وتلاع العلي وضاحية الياسمين وضاحية الحاج حسن والمقابلين.

وأكد الشهاب أنه جرى التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وبين محافظ العاصمة أن الإجراءات الاحترازية اللازمة اتخذت، وتأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول أو خروج أي شخص من وإلى البنايات حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات.

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