ردا على منشور مزور.. الحكومة تنفي اي تغيير على مُدد الحجر المؤسّسي أو الشروط للقادمين من الخارج

نفت الحكومة، مساء الثلاثاء، جدوث اي تغيير على مدد الحجر المؤسسي أو الشروط للقادمين من الخارج، وذلك بعد إشاعات تتحدث عن تقليص عدد أيام الحجر للمسافرين القادمين من الدول الحمراء والصفراء والخضراء.

واوضحت الحكومة عبر منصة “حقك تعرف” التابعة لها، أن “القادمين من الدول الحمراء سيخضعون إلى حجر مؤسسي مدته 7 أيام، ولحجر منزلي للمدة ذاتها مع إلزامهم بارتداء الأسوارة الإلكترونية”. بيد أن القادمين من الدول الصفراء “سيخضعون لحجر مؤسسي مدته 7 أيام، وأسبوع أيضا للحجر المنزلي”. أما القادمون من الدول الخضراء “فسيخضعون لفحص داخل المطار وفي حال كانت نتيجتهم سلبية سيغادرون إلى منازلهم”.

واشارت المنصة الى إشاعة تفيد أن “منشورا ترويجيا زعم أن مدة الحجر المؤسسي للقادمين من الدول الحمراء ستكون 7 أيام، ومن الدول الصفراء 3 أيام ومن الدول الخضراء دون حجر”، وهو ما نفته الحكومة.

وكانت الحكومة قد أعلنت استئناف الرحلات الجوية المنتظمة في 8 أيلول/سبتمبر الحالي، وحددت تصنيف الدول التي سيستقبل منها مسافرين تبعا لوضعها الوبائي، إلى قوائم (خضراء، وصفراء، وحمراء)، وذلك تبعا للخطورة الوبائية داخلها، إذ إن الدول الخضراء الأقل خطرا، أما الحمراء فهي الأشد خطورة.

وتشترط الحكومة على القادمين من “الدول الخضراء والصفراء أن يكونوا قد أمضوا فيها 14 يوما”، إضافة إلى “إحضار فحص PCR قبل عودتهم بـ 5 أيام على أبعد تقدير للقادمين من جميع الدول”.