وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 56 حالة، مقابل تسجيل 149 اصابة بالكورونا 142 منها محلية ليصبح العدد الكلي 3677

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، اليوم الثلاثاء، منها 142 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3677.

قد توزعت الحالات الجديدة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: 142 حالة محليّة منها 87 حالة في محافظة العاصمة، و30 حالة في محافظة البلقاء، و18 حالة في محافظة الكرك، و3 حالات في محافظة جرش، و3 حالات في محافظة إربد، وحالة واحدة في محافظة مأدبا. كما سجلت 7 حالات خارجيّة منها، 5 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر مركز حدود العمري، وحالتان بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

وأشار الموجز إلى تسجيل 56 حالة شفاء منها 12 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و40 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و3 حالات في مستشفى الملكة علياء، وحالة واحدة في أحد المستشفيات الخاصّة.

ولفت إلى إجراء 14744 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 1004323 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، إلى الالتزام بأمر الدّفاع رقم 11 لسنة 2020، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.