محمد رمضان ينتقد مهاجمي تجسيده لشخصية أحمد زكي/ فيديو

View this post on Instagram

كيف علق #محمد_رمضان على الهجوم الذي تعرض له بسبب نيته تجسيد حياة #أحمد_زكي ؟ الجواب في #TheInsiderAr على #تلفزيون_دبي و #على_أوان #خلك_على_أوان @mohamedramadanws @elienakhlee