نتيجة استهتار المجتمع.. وزير الصحة يعلن اليوم الاثنين شفاء 49 حالة، ووفاتين، و214 اصابة بالكورونا 204 منها محلية/ فيديو
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جرينتش+2 09:54
ليس بهذا الاسلوب يكرم علماء الامة ياحكومة النهضة !!!

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