صدق عريقات!!!

إثر واقعة تنمُّر لوبي تصفية القضية الفلسطينية في جلسة وزراء جامعة أبو الغيط العربية، ورداً على مطلب فصائلي وشعبي فلسطيني بالانسحاب منها، يقول عريقات السلطة:

“نحن جزء من المنظومة العربية ولن ننسحب منها”.. وفي هذه صدق، فنحنه، أو سلطته، هي حقاً منها ومن طينتها.. “وأمننا جزء من الأمن العربي”.. وفي هذه لا يعوزه دليل، إذ لا أمن ولا مجير ولا نصير لفلسطيني، ولا ما يقيه حصارات وطعنات شقيقه المتصهين.. زد عليه، أن سلطته قد سبقت تهافت منظومتها ل”التحالف” مع عدوها فنسَّقت أمنياً معه..

بيد أن فيلسوف “المفاوضات حياة”، والذي لا يزال يلوك لبانة “حل الدولتين”، افترى علينا وعلى منظومته، ولم يرف له جفن، عندما زعم بأن عربها قد أكدوا تمسكهم “بمبادرتهم للسلام العربية”.. ربما لم يقرأ بعد تقرير المالكي!