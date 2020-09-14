هام للمغتربين.. آخر موعد لالتحاق ابنائهم بالمدارس الاردنية 31 الشهر المقبل

حددت وزارة التربية والتعليم الحادي والثلاثين من الشهر المقبل، موعدا أخيرا لالتحاق الطلبة المقيمين في الخارج بالمدارس الحكومية والخاصة داخل المملكة ممن سجلوا على المنصة الخاصة بهم.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم الاثنين، إنه لن يقبل أي طالب في المدارس بعد هذا التاريخ، داعية الراغبين بالالتحاق في المدارس العودة قبل الموعد المحدد. كما دعت الوزارة الطلبة المقيمين في الخارج إلى متابعة دروسهم على منصة درسك عبر الرابط الإلكتروني Darsak.gov.jo.

وكانت الوزارة أطلقت منصة خاصة لتسجيل الطلبة من أبناء الأردنيين المغتربين لتسهيل إجراءات تسجيلهم في المدارس عند عودتهم، وكذلك لتمكينهم من متابعة تعليمهم عن بعد ريثما يعودون إلى أرض الوطن.

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