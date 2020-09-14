حصار أنصار فلسطين

هزيمة لاردوغان.. تركيا تسحب سفينة التنقيب "عروج ريس" من المنطقة المتنازع عليها مع اليونان شرقي المتوسط/ فيديو
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جرينتش+2 07:09
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