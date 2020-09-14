النعيمي: استثناء الصفوف الثلاثة الأولى والتوجيهي من قرار تعليق الدوام

أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، تعليق الحكومة لدوام طلبة المدارس والتحول إلى التعليم عن بُعد، لمدة أسبوعين، اعتباراً من الخميس المقبل، موضحاً أن القرار يشمل المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث والثقافة العسكرية بالإضافة إلى رياض الأطفال مع استثناء الصفوف الثلاثة الأولى (الأول والثاني والثالث) وطلبة الثانوية العامة “التوجيهي” من القرار.

وأوضح النعيمي في إيجاز صحفي اليوم الاثنين، أن استمرار الدراسة لطلبة التوجيهي سيكون كالمعتاد إما بالتناوب أو بالكامل، شريطة أن لا يزيد عدد الطلبة في الصف الواحد عن 20 طالباً، فيما يحق لأولياء أمور الطلبة بالصفوف الثلاثة الأساسية حرية الاختيار في التعليم المدرسي أو التعليم عن بُعد، مؤكداً أهمية العملية التربوية للصفوف الأساسية، وهم من الفئات الإقل إصابة بالعدوى، على أن يقوم بتدريس هذه الصفوف معلم واحد على الأغلب.

وأشار إلى تولي مدراء المدارس مهمة تنظيم دوام المعلمين لمتابعة العملية التعليمية والتفاعل مع الطلبة، وذلك وفق الاشتراطات الصحية، وسيعلن يوم غد الثلاثاء عن التفاصيل المتعلقة بدوام المعلمين خلال فترة تعليق دوام الطلبة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة