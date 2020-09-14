الصيف يعاود الهجوم.. ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

تكون الأجواء اليوم الاثنين حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة الى حارة جداَ في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الأربعاء ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسط وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 – 23 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 19، وفي مرتفعات الشراة 31 – 17، وفي مناطق البادية 39 – 22، وفي مناطق السهول 34 – 22، وفي الاغوار الشمالية 40 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 27، وفي البحر الميت 41 – 26، وفي خليج العقبة 42 – 27 درجة مئوية.

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