وفاة طالب اردني غرقا في الجزائر وانقاذ آخر

صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز، إن طالبين أردنيين قد تعرضا للغرق في الجزائر، أحدهما توفي.

وأوضح الفايز أن السفارة الأردنية في الجزائر أبلغت الوزارة مساء أمس عن تعرض طالبين أردنيين للغرق في ولاية وهران التي تبعد حوالي 600 كم عن العاصمة الجزائر، مضيفا أن فرق الانقاذ تمكنت من انتشال الطالبين من البحر ونقلهما إلى المستشفى.

وبيّن أن أحدهما توفي وأن فرق الإسعاف تمكنت من إنقاذ الطالب الآخر الذي يرقد حالياً في المستشفى ووضعة الصحي مستقر.

وتابع الفايز أنه تم التواصل مساء يوم امس مع ذوي المتوفي وإبلاغهما بالحادث.

وأضاف الفايز أن القنصل الأردني والملحق الثقافي قد توجها منتصف الليل إلى ولاية وهران للاطلاع على الحيثيات وإجراء الترتيبات اللازمة لنقل جثمان الطالب المتوفي إلى المملكة بناء على رغبة ذويه/ والاطمئنان على صحة الطالب الذي يرقد في المستشفى وعلى أوضاع الطلبة الأردنيين الذين كانوا برفقتهما وتقديم كافة المساعدات الممكنة.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفى والشفاء العاجل للطالب المصاب، كما أعرب عن الشكر والتقدير الكبير لفرق الإنقاذ وطاقم الإسعاف على جهودهم.