وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 50 حالة، ووفاتين، و252 اصابة بالكورونا 248 منها محلية ليصبح العدد الكلي 3314
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جرينتش+2 12:12
وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 50 حالة، ووفاتين، و252 اصابة بالكورونا 248 منها محلية ليصبح العدد الكلي 3314

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