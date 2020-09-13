وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 50 حالة، ووفاتين، و252 اصابة بالكورونا 248 منها محلية ليصبح العدد الكلي 3314

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 252 اصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التراكمية منذ بدء الجائحة الى 3314حالة .

وبين الدكتور جابر خلال ايجاز صحفي اليوم الأحد في دار رئاسة الوزراء ان الحالات توزعت على 4 حالات من الخارج و 248 حالة محلية، بالإضافة الى تسجيل وفاتين في مستشفى الأمير حمزة ومستشفى الجامعة الاردنية، فيما تم تسجيل 50 حالة شفاء.

وأكد ان ارتفاع اعداد الاصابات يحتاج الى زيادة الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم التجمع وحضور المناسبات والتجمعات، مشيرا الى انه ستتم مراقبة التجمعات ومحاسبة المخالفين.

واوضح وزير الصحة ان الوزارة تتعامل مع الإعلام بكل شفافية وحيادية، وعلى استعداد تام لتوفير المعلومة في أي وقت.