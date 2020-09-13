توقيف 3 موظفين من صندوق توفير البريد بمركز إصلاح البلقاء

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثلاثة موظفين من صندوق توفير البريد 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل البلقاء، أحدهم يشغل منصبًا كبيرًا في الصندوق.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة، اليوم الأحد، في تصريح صحفي، إن مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد وجه لهم تهمة استثمار الوظيفة.

وكان مجلس الهيئة قد أحال هذه القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق من هذا العام.

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