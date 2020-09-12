وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 72 حالة، ووفاة واحدة، و117 اصابة بالكورونا 113 منها محلية ليصبح العدد الكلي 3062

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم السبت، منها 113 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3062 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، على 113 حالة محليّة، منها 76 حالة في محافظة العاصمة عمّان (33 حالة مخالطة لمصابين سابقين، و43 حالة تحت الاستقصاء)، و16 حالة في محافظة الزرقاء مخالطة لمصابين سابقين، و15 حالة في محافظة البلقاء مخالطة لمصابين سابقين، و3 حالات في محافظة الكرك مخالطةً لمصابين سابقين، وحالتان في محافظة إربد مخالطتان لمصابين سابقين، وحالة واحدة في محافظة جرش مخالطة لمصاب سابق.

كما سجلت 4 حالات خارجيّة بين القادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة لامرأة ستينيّة في مستشفى الأمير حمزة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 22 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 72 حالة شفاء جاءت تفاصيلها، 14 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و55 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و3 حالات في مستشفى الملكة علياء.

ولفت إلى إجراء 9222 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 968247 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة، إلى الالتزام بأمر الدّفاع رقم 11 لسنة 2020، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.