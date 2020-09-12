فشل “جامعة الدول العربية ” وانحيازها ليس جديدا.. فلماذا يغضب الفلسطينيون؟

وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 72 حالة، ووفاة واحدة، و117 اصابة بالكورونا 113 منها محلية ليصبح العدد الكلي 3062
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