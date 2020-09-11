نكسة..وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 103 حالات و206 اصابات بالكورونا 197 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2945
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هل فقدت فلسطين عمقها العربي؟ ومن المسؤول؟

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