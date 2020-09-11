ضبط سائق شاحنة نقل قادها باستهتار ونهور

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إن العاملين في الامن الوقائي تمكنوا اليوم الجمعة، من ضبط سائق شاحنة نقل قادها بطيش واستهتار على احد الطرق.

واضاف الناطق الاعلامي، أنه وبعد انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه السائق يقود الشاحنة بطيش واستهتار من خلال إخراج قدمه من النافذة ما شكل خطراً شديداً على حياة وسلامة مستخدمي الطريق، باشر العاملون في الامن الوقائي التحقق من الفيديو والبحث والتحري وجمع المعلومات وتم تحديد مركبة الشحن وسائقها وجرى ضبطه والمركبة التي كان يقودها وسيتم اتخاذ اشد الاجراءات القانونية والادارية بحقه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي امس الخميس، مقطع فيديو للسائق وهو يقود المركبة بطريقة مخالفة وخطرة.