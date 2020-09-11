ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في انفجار مستودع لقنابل قديمة شرق الزرقاء فجر اليوم الجمعة.. ولا اصابات في الارواح

قام رئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الجمعة، بتفقد موقع الانفجار الذي وقع في أحد مستودعات ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح القريبة من مدينة الزرقاء والواقعة في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان.

واطلع اللواء الركن الحنيطي على الإجراءات التي قامت بها القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتي اشتملت على عمليات عزل المنطقة بعد الانفجار وعمليات الإطفاء وإجراءات تطهير المنطقة من قبل سلاح الهندسة الملكي من بحث وتفتيش ومسح للمنطقة المحيطة للتأكد من خلوها من أي مادة قابلة للانفجار.

وأوعز رئيس هيئة الاركان المشتركة إلى اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير المطلوبة، مؤكداً أن الاستجابة السريعة والمهنية العالية في التعامل مع الانفجار وبوقت قياسي للقوات المسلحة والاجهزة الأمنية حال دون وقوع خسائر أكبر.

وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي قد صرح أن إنفجاراً وقع، فجر اليوم الجمعة، في أحدى مستودعات ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح القريبة من مدينة الزرقاء والواقعة في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان.

وأضاف المصدر أنه لم ينجم عن الانفجار أي اصابات في الارواح واقتصرت على أضرار مادية، وتشير التحقيقات الاولية أن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة الامر الذي أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار.

واكدت القوات المسلحة بأنها المصدر الوحيد لنشر المعلومات المتعلقة بالحادث بكل شفافية، وتهيب بالمواطنين عدم الالتفات للشائعات التي تتناقلها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد عودة العضايلة قد صرح في وقت سابق، إن انفجارا وقع في الساعات الاولى من فجر اليوم الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة – الجيش العربي يقع شرق مدينة الزرقاء .

واضاف العضايلة أن التحقيقات الاولية تشير الى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكميرات. وقال “وفقا للقيادة العامة فانه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار”.

هذا وقد حذرت مديرية الامن العام من تداول بيانات قديمة واشاعات حول انفجار الزرقاء الليلة تحت طائلة المساءلة القانونية.

واكدت المديرية ان البيان الذي يتم تداوله الان قديم، ويعود لحادثة وقعت قبل نحو عام.