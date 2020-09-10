عزل بلدة سويمة وأجزاء من بلدة الكرامة و15 بناية في عمان

صرح محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب، انه جرى اليوم الخميس، عزل 15 بناية بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وقال الشهاب، إن البنايات تقع بمناطق ربوة عبدون والدوار الأول وحي نزال وعرجان وجبل الحسين والكرسي وحي الرونق ووادي السير وابو نصير والجاردنز وشفا بدران والقويسمة وجاوا ، اضافة الى بنايتين في الاشرفية.

وأكد الشهاب، انه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها لمنع انتشار العدوى وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وفي ضوء تزايد حالات الإصابة، في بلدة سويمة وأجزاء من بلدة الكرامة بمحافظة البلقاء، فقد قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتّوريد خلال اجتماعها الذي عُقِد مساء اليوم الخميس، وبناءً على توصية خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، عزل بلدة سويمة/ شرقيّ طريق البحر الميّت بالكامل، والمنطقة المحيطة بالمباني المعزولة في بلدة الكرامة، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة، وحتى إشعار آخر.

وستقوم خليّة الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بتحديد المنطقة المراد عزلها في بلدة الكرامة، وفقاً لمواقع انتشار الإصابات، وسيتمّ نشر الخرائط التوضيحيّة لمناطق العزل في وقت لاحق.

كما شمل القرار فرض حظر التجوّل في بلدتيّ سويمة والكرامة بشكل كامل، اعتباراً من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً، وإغلاق الأسواق الشعبية، والمدارس، ومناطق التجمّعات، والمساجد.

وستقوم وزارة الصحّة بتعزيز جهود فرق التقصّي الوبائي في البلدتين، والتوسع بإجراء الفحوصات، وتسريع استخراج نتائجها.