جابر يعلن اليوم الخميس شفاء 62 حالة، ووفاة واحدة، و80 اصابة جديدة بالكورونا 79 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2739

أعلن وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 79حالة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى2739 إصابة.

وبين الدكتور جابر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس من دار رئاسة الوزراء، أن الحالات قد توزعت على سائق على حدود العمري والحالات المحلية؛ 38 حالة في العاصمة، منها حالات يتم الاستقصاء عنها، و19 في محافظة البلقاء، و3 حالات في المفرق و7 حالات في إربد و3 حالات في الزرقاء و9 حالات في الكرك.

وأشار الدكتور جابر إلى أن الإصابات المحلية منذ يوم الجمعة 7 آب وصلت إلى 1202منها، فيما سجلت 62 حالة شفاء، وبقي تحت العلاج 680 حالة، وسجلت حالة وفاة لسيدة ثلاثينية.

وأوضح الوزير أن فرق الاستقصاء أجرت اليوم 15784 فحصا، ليصل عدد الفحوصات الإجمالية منذ بدء الجائحة إلى 941018.

وبين الدكتور جابر أن عدم مضاعفة الأعداد المصابة تدل على نجاعة الإجراءات الحكومية.

وثمن جابر الجهود الجبارة التي تقوم بها الفرق والمختبرات الطبية، خاصة أثناء موجة الحر التي تمر بها المملكة.

وأكد وزير الصحة أن الإجراءات المتبعة إجراءات شديدة، مما أدى إلى السيطرة على الحالات وثباتها، مشيرا إلى أن الأردن لن يطبق سياسة المناعة المجتمعية وما يسمى مناعة القطيع.

ودعا الدكتور جابر المواطنين إلى البعد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات، والالتزام بتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.