تشكيلات إدارية واسعة في وزارة التربية والتعليم/ اسماء

قرر وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي إجراء التشكيلات الإدارية الآتية، ابتداء من اليوم الخميس.

وقد شملت التشكيلات تعيين حفص محمود حسن ابوملوح مستشارا في مركز الوزارة برتبته وراتبه، والدكتور اجمل فهد نهار الطويقات مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير/ محافظة العاصمة، وفراس محمد سليمان المحادين مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية، ومعن عبدالله اشتيان الذنيبات مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة القصر، والدكتور باسم عبدالرحمن محمد القرالة مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي، والدكتور علي محمد فلاح علي القيسي مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش، وسامر مشهور فايز المجالي مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك.

كما شملت التشكيلات تعيين الدكتور محمد سليمان عبد الكريم الشعار مديرا لإدارة التعليم المهني والإنتاج، ابتداء من اليوم الخميس.

وقرر وزير التربية والتعليم تكليف التالية أسماؤهم بالوظيفة المبينة إزاء اسم كل منهم بالوكالة ابتداء من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر:1- حمدي حسين محمود علي مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء ماركا/ محافظة العاصمة.

2- أحمد عمر عبدالهادي المساعفة مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء ناعور/ محافظة العاصمة.

3- لؤي أحمد محمد الرفاعي مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء ناعور/ محافظة العاصمة.

4- د. يسرى حماد جواد الزبن مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء الموقر.

5- محمد خليل عبدالحميد السلامين مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء ذيبان.

6- هاشم حميدان سليمان الزيود مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى.

7- عبدالله عطا خليل العموش مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة.

8- خالد موسى فلاح العلوان مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط.

9- د.مزهر شاهر مفلح الرحامنه مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء دير علا.

10- د.حربي احمد فياض الدبوش مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا.

11- غازي محمود ذيب عبدالهادي مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد/ محافظة إربد.

12- ليزا حجازي سليمان حجازي مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء المزار الشمالي/ محافظة إربد.

13- جهاد محمود احمد روابدة مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء الكورة.

14- محمد خلقي علي المصرى مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا.

15- د.قسيم محمد سالم حمادنة مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية.

16- عصام محمد علي ابواحمده مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون.

17- د.عبدالله أحمد مثقال الشياب مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة.

18- د.علي محمد سالم الفقراء مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي.

19- حسين ابراهيم محمد الطراونه مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية.

20- عبدالله محمد صالح الصباحين مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم للواء البتراء.

21- عارف خلف نزال الصرايره مديرا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة.

22- د. رائد محمد جمعه عوض القديرات مديرا للشؤون التعليمية والفنية في مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة