جابر يعلن اليوم الخميس شفاء 62 حالة،ووفاة واحدة، 80 اصابة بالكورونا 79 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2739
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القبض في زمن قياسي على قاتل رجل الأمن بمحافظة اربد

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