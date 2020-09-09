وزارة الصحة تدعو المواطنين لتجاهل المعلومات الخاطئة بشأن الكورونا

دعت وزارة الصحة المواطنين الى تجاهل المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول اعراض وسبل العلاج من فيروس كورونا، والتي لا تستند الى أسس علمية وطبية.

وطالبت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الاربعاء، بالاستفادة من المواقع الرسمية التابعة للوزارة، بهدف الحصول على المعلومات العلمية الطبية العلاجية والوقائية الدقيقة، حيث تم تخصيص موقع كورونا على الرابط http://www.corona.jo، الذي يساعد في توفير معلومات دقيقة حول الفيروس، وتنفيذ بروتوكولات يتم تحديثها بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

واشادت الوزارة بمستوى الوعي عند المواطنين، ونقل ما هو مفيد وحقيقي ونافع لأبناء المجتمع، داعية الى تجنب المعلومات غير واضحة المصدر.

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