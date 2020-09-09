القتل هو الحل.. إلهان عمر تدين صمت الإعلام الأمريكي وتقرع جرس الخطر بعد انتشار فيديو يدعو لاغتيال قادة الديمقراطيين
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جرينتش+2 09:43
الصيف يواصل القصف.. اجواء حارة فوق العادة في اغلب مناطق المملكة اليوم والخميس والجمعة

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