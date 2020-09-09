الصيف يواصل القصف.. اجواء حارة فوق العادة في اغلب مناطق المملكة اليوم والخميس والجمعة

تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية والسهول، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، هناك فرصة ضعيفة في ساعات ما بعد الظهر لهطول أمطار محلية خفيفة ومتفرقة في أجزاء محدودة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ يوم غد الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء جافة وحارة جداً بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات ما بعد الظهر لهطول أمطار محلية خفيفة ومتفرقة في أجزاء محدودة من المملكة، وتكون الرياح ما بين جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ يوم الجمعة انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (5-6) درجات مئوية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتبقى الفرصة ضعيفة في ساعات ما بعد الظهر لهطول أمطار محلية خفيفة ومتفرقة في أجزاء محدودة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار خاصة في المناطق الصحراوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 39 – 25 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 36 – 24، وفي مرتفعات الشراة 37 – 23، وفي مناطق البادية 42 – 26، وفي مناطق السهول 38 – 23، وفي الاغوار الشمالية 40 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 31، وفي البحر الميت 40 – 30، وفي خليج العقبة 42 – 30 درجة مئوية. — (بترا)

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