جابر يعلن اليوم الثلاثاء شفاء 68 حالة، وحالتي وفاة، و103 اصابات بالكورونا 99 منها محلية ليصبح العدد الكلي 2581
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عزل منطقة غور الصافي اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر

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