عودة الرحلات الجوية العادية اليوم ضمن شروط صحية مشددة، وتخصيص المبنى الجنوبي بمطار الملكة علياء للدول الخضراء
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جرينتش+2 11:52
انخفاض طفيف بدرجة الحرارة اليوم.. ولكن الاجواء ستبقى ملتهبة باغلب المناطق حتى نهاية الاسبوع

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