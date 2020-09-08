القائمة الكاملة باسماء الضباط المشمولين بالتشكيلات في مديرية الأمن العام

قرر اللواء الركن حسين الحواتمة، مدير الأمن العام، إجراء التنقلات والتعيينات التاليه لضباط مديرية الأمن العام وعلى النحو الآتي:

عميد طارق عبدالمحسن عوده يُعين مساعداً لمدير الأمن العام للمرور

عميد ايمن تركي مصطفى من قيادة أمن إقليم العاصمة ويُعين مساعداً لمدير الأمن العام للعمليات

عميد هاشم محمد رشيد من إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مفتشاً عاماً

عميد ركن حاتم اسماعيل ضبعان من قيادة أمن إقليم الشمال قائداً لأمن إقليم العاصمة

عميد صادق نايف صالح من إدارة الإقامة والحدود قائداً لشرطة البادية الملكية

عميد جهاد علي محمد من مديرية شرطة وسط عمان قائداً لأمن إقليم الجنوب

عميد سالم احمد سلامه من إدارة السير قائداً لأمن إقليم الشمال

عميد فراس سامي احمد من مديرية شرطة العقبة مديراً لإدارة السير

عميد ركن طارق حسام يعقوب من مديرية الإنقاذ والإسناد مديراً لمديرية الإسناد اللوجستي للدفاع المدني

عميد مهند علي شحاده من قوات الدرك مديراً لإدارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالوكالة

عميد عاهد عبدالرحيم عوده الله من مديرية شرطة اربد مديراً لشرطة الكرك بالوكالة

عميد عواد راضي فهد من مديرية الأمن الرياضي مديراً لإدارة الإقامة والحدود بالوكالة

عقيد غسان خالد علي من قائمة الضباط المؤقتة إلى الدفاع المدني ويُعين مديراً لمديرية دفاع مدني غرب إربد

عقيد محمد خير سالم محمد من مديرية الإسناد اللوجستي/ الدفاع المدني مديراً لمديرية دفاع مدني وسط عمان

عقيد خالد صالح مرشد من مديرية شرطة البادية الشمالية مديراً لشرطة المفرق بالوكالة

عقيد شاهر حمدان غيث من قائمة الضباط المؤقتة مديراً لشرطة البادية الشمالية بالوكالة

عقيد محمدثائر عبد الرحيم محمد من مديرية شرطة المفرق آمر اً لأكاديمية الشرطة الملكية بالوكالة

عقيد خليل مهيدي خلف من مديرية شرطة الكرك مديراً لشرطة وسط عمان بالإنابة

عقيد فلاح خليل سليمان من مديرية شرطة جنوب عمان مديراً لشرطة إربد بالإنابة

عقيد فراس سليمان عبدالله من مديرية شرطة جرش مديراً لمديرية نجدة العاصمة بالوكالة

عقيد اياد عبدالكريم عبدالعزيز من إدارة عمليات حفظ السلام مديراً لإدارة الشرطة العربية والدولية

عقيد عاهد محمود محسن من المستودعات الرئيسيه مديراً لإدارة الإمداد والتجهيز

عقيد ركن ماهر علي محمد من اكاديمية الشرطة الملكية مديراً لشرطة جرش بالوكالة

عقيد هزاع داوود محمد من مديرية شرطة الرمثا مديراً لشرطة الزرقاء بالإنابة

عقيد ركن مامون محمد عليان يُلحق بمديرية شؤون اللاجئين السوريين

عقيد سائد عبد الوهاب سالم من إدارة الشرطة العربية والدولية مديراً لشرطة العقبة بالإنابة

عقيد ناصر عبد الكريم حمدان من مديرية شرطة الزرقاء مديراً لشرطة جنوب عمان بالإنابة

عقيد خليل عبدالفتاح ضامن من مديرية نجدة العاصمة مديراً لشرطة الرمثا بالوكالة

عقيد فراس فيصل عبدالله من قائمة الضباط المؤقتة مديراً للمستودعات الرئيسيه بالوكالة

عقيد رعد عبدالرحيم يوسف من مديرية شرطة الرصيفة نائباً في مديرية شرطة الزرقاء

عقيد ركن رافت ابراهيم جميل من مديرية شرطة اربد نائباً في مديرية شرطة الرمثا

عقيد محمود خلف علي من مديرية شرطة الزرقاء نائباً في مديرية شرطة الرصيفة

عقيد ركن فاروق محمد عبدالرحيم من مديرية شرطة الرمثا نائباً في مديرية شرطة إربد

مقدم احمد نايف محمود من مديرية دفاع مدني عجلون مديراً لدفاع مدني غرب عمان بالإنابة

مقدم محمد ياسر نايف مديراً لدفاع مدني الطريق الصحراوي بالإنابة

مقدم عارف عبد الرحمن محمد من قيادة إنقاذ وإسناد إقليم الوسط مديراً لدفاع مدني عجلون بالإنابة

مقدم نذير محمد حسن من قيادة إنقاذ وإسناد إقليم الجنوب مديراً لديوان الدفاع المدني بالإنابة