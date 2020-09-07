ترامب يقتدي بالعالم الثالث في الفبركات الانتخابية، ويستعين بابنة اخ اسامة بن لادن لدعمه في مواجهة منافسه بايدن!!!!
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جرينتش+2 10:55
ضمن عمليات استنزاف للاحتلال التركي.. إصابة جنديين بجراح خطرة امس برصاص “مجهولين” في ريف إدلب/ فيديو

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