بعكس ولي عهده.. الملك سلمان يبلغ ترامب تمسكه بالمبادرة العربية للسلام وحل عادل للقضية الفلسطينية

قالت مصادر رسمية في العاصمة السعودية إن الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تمسك بلاده بمبادرة السلام العربية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأفادت وكالة “واس” السعودية الرسمية، في بيان أصدرته مساء امس الأحد، بأن الاتصال تطرق إلى “الأوضاع في المنطقة”، فأعرب الملك سلمان “عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام”.

وأكد العاهل السعودي حرص بلاده “على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام، وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام”.

وتأتي هذه المكالمة في الوقت الذي تكثف فيه إدارة الرئيس الأمريكي جهودها إلى تطبيق خطة السلام التي وضعتها في الشرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن” لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بما في ذلك دفع الدول العربية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ولاحقا أعلن ترامب أنه يرى إمكانية إبرام السعودية اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، لكن تقارير إعلامية عدة أفادت بأن الملك سلمان لا يزال يعارض عملية التطبيع بين بلاده وإسرائيل، رغم تحقيق تقدم كبير في جهود التوصل إلى اختراق سياسي مع السعودية، عبر ولي العهد المتسرع محمد بن سلمان