إدارة السير تتعامل مع 396 حادثا مروريا تسببت بوفاة و31 إصابة

تعاملت إدارة السير مع 396 حادثا مروريا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 301 حادث في عمان نتج عنها 21 إصابة ووفاة واحدة، و95 حادثا في المحافظات نتج عنها 10 إصابات.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إن مرتبات إدارة السير ومن خلال انتشارها الواسع في محافظات المملكة كافة تعاملت مع 1730 بلاغا، واستجابت لها بحرفية واقتدار للحفاظ على انسيابية المرور وتأمين سلامة المواطنين.

وبين أنه وانطلاقا من المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق رجال السير تجاه أبنائنا الطلبة، كثفت دوريات السير الثابتة والمتحركة رقابتها على باصات نقل الطلاب وضبطت 57 مخالفة بحق باصات نقل للطلاب خالفت قواعد السلامة العامة فنيا وأمنيا.

وأكد الناطق الإعلامي أن رجال السير يتمتعون بحس أمني عال يمكنهم من تنفيذ واجباتهم الأمنية وضبط العملية المرورية، لافتاً إلى أن رجال السر ضبطوا سائقين بحقهم طلبات أمنية متعددة، من بينهم سائق حافلة طلاب بحقه 11 طلبا أمنيا.

وفيما يتعلق بالمخالفات المتحركة والخطرة، ضبط العاملون في إدارة السير 171 مخالفة لقطع الإشارة الضوئية و3 مخالفات للقيادة المتهورة و35 مخالفة للعبث بلوحات الأرقام.

من جهة اخرى، استمرت إدارة الدوريات الخارجية بواجبها في التصدي للمخالفات المرورية الخطرة على الطرق الخارجية، وضبطت مركبة تسير بسرعة 173 كم في الساعة بمنطقة المحمدية على الطريق الصحراوي، وتعاملت مع عدد من الحوادث، أبرزها حادث مروري بعد إشارة الراما باتجاه الجنوب نتج عنه 4 إصابات، وجرى إسعافها من قبل كوادر الدفاع المدني.

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