طلب تعيين 300 ممرض و100 طبيب لتعزيز الكادر الطبي بستشفيات البشير

صرح وزير الصحة الدكتور سعد جابر، إن الوزارة طلبت وبشكل عاجل من رئاسة الوزراء استثناء لتعيين 300 ممرض خلال هذا الاسبوع، و100 طبيب خلال الفترة القريبة القادمة لتعزيز النقص الحاصل في بعض المواقع الصحية التابعة لها، لاسيما في مستشفيات البشير.

جاء ذلك خلال اجتماع مع مدير ادارة مستشفيات البشير الدكتور محمود زريقات، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، لبحث سبل تعزيز المستشفيات بالكوادر اللازمة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين على اكمل وجه.

وبين الدكتور جابر ان الوزارة وضعت خطة على المديين القريب والمتوسط، لتعزيز المستشفيات بالكوادر من مختلف التخصصات، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، مبينا انه سيتم تزويد مستشفى البشير اليوم بـ18 ممرضا، وتدوير الكوادر من مختلف المواقع الصحية بحيث يراعى توزيعها بالشكل المناسب وحسب الاعداد الممكنة.

وخلال الاجتماع طلب الدكتور زريقات، الذي عدل عن استقالته، ضرورة تزويد المستشفى بـ10 فنيي تخدير، و10 صيادلة، بالإضافة لكوادر صحة عامة، من مخزون وزارة الصحة لدى ديوان الخدمة المدنية من التعيينات في الفترة القصيرة القادمة، مشيرا الى ضرورة وجود آلية مناسبة لتعزيز النقص الحاصل من مختلف الكوادر لاسيما وانه تم افتتاح اقسام ومستشفيات جديدة لابد من ملئها بالكوادر الكفؤة، ولا يتم ذلك الا من خلال رفد مستشفياته بالأعداد اللازمة والكافية وتوزيعها حسب احتياجاته لضمان خدمة طبية للمواطنين.

من جهته اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ان الديوان يتابع جميع احتياجات وزارة الصحة من خلال ضباط ارتباط وبشكل مباشر لتزويدهم باحتياجاتهم من الكوادر ضمن سياسة المقابلات والكفاءة المطلوبة، ليتم فيما بعد رفد الوزارة بالكوادر الجديدة، وتوزيعهم حسب الاحتياجات المطلوبة، لاسيما وان مستشفى البشير يحتاج الجزء الاكبر من تلك التعيينات نظرا لاعداد المراجعين المتزايد

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