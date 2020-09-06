ضبط 3 سائقين قاموا بالتشحيط وآخر أطلق عيارات نارية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على ثلاثة سائقين قاموا بالتشحيط بمركباتهم، وشخص آخر قام بإطلاق عيارات نارية من سلاح أوتوماتيكي.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الأحد، إن الفيديو الذي جرى تداوله اليوم وظهر خلاله ثلاث مركبات يقوم سائقوها بالقيادة بطيش وإهمال والتشحيط ما عرض حياة الآخرين للخطر، وظهر خلاله كذلك شخص يقوم بإطلاق عيارات نارية من سلاح أوتوماتيكي، قد ورد للمديرية منذ يوم الأربعاء الماضي واتخذت كافة الإجراءات اللازمة فور ذلك.

وأضاف أنه تم تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو، وجرى ضبط الأشخاص الثلاثة الذين قاموا بالتشحيط بمركباتهم، وإحالتهم إلى القضاء وحجز مركباتهم، كما جرى ضبط الشخص الذي أطلق العيارات النارية والسلاح الأوتوماتيكي الذي استخدمه واتحذت الإجراءات القانونية بحقه.

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