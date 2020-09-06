درجات الحرارة اعلى من معدلاتها العادية بعشر درجات اليوم وحتى نهاية هذا الاسبوع في معظم مناطق المملكة

يستمر اليوم الأحد، تأثير الموجة الحارة والجافة على المملكة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو 9- 10درجات مئوية، وتكون الاجواء جافة وحارة جداً بوجه عام، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في المناطق الصحراوية.

وتشير التوقعات الى استمرار تأثير الموجة التي تتعرض لها المملكة حتى نهاية هذا الاسبوع، وتكون درجات الحرارة اربعينية في معظم مناطق المملكة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الاثنين، جافة وحارة جداً بوجه عام، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتنخفض يوم الثلاثاء درجات الحرارة قليلاً، مع استمرار الأجواء جافة وحارة جداً بوجه عام، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 41 – 27 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 37 – 26، وفي مرتفعات الشراة 37 – 24 ، وفي مناطق البادية 43 – 26، وفي مناطق السهول 41 – 28، وفي الاغوار الشمالية 44 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 45 – 30، وفي البحر الميت 44 – 29، وفي خليج العقبة 46 – 30 درجة مئوية.