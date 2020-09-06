جراء تشبع سوق العمل.. نقابة المهندسين تنصح الطلبة بتجنب دراسة الهندسة

عمان 6 أيلول (بترا)- أظهرت النشرة الارشادية العاشرة الصادرة عن نقابة المهندسين الأردنيين، والمتعلقة بالتخصصات الهندسية، وحاجة سوق العمل لكل منها، إشباعا في كافة تخصصات الهندسة وتخصصاتها الفرعية، نظرا للازدياد المتتالي في أعداد الخريجين، وتعد نسبة المهندسين في الأردن الأعلى عالميا مقارنة بعدد السكان، حيث بلغت النسبة (مهندس لكل 50 مواطنا).

وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد الزعبي، في بيان، اليوم الأحد، إن الازدياد الهائل في أعداد الخريجين يشكل عبئا كبيرا على النقابة كونها أخذت على عاتقها البحث عن اسواق مختلفة محليا واقليميا وعالميا من أجل توفير فرص تدريب وتشغيل لهم، رغم التحديات التي تواجه المنطقة من اغلاق اسواق مختلفة وتفاقم السوء في الوضع الاقتصادي، وأخيرا ما تسببته جائحة كورونا من تسريح الكثير من الموظفين من أماكن عملهم على الصعيدين المحلي او الخارجي.

ووفقا لآخر الارقام الصادرة عن النقابة، فقد بلغ عدد المنتسبين للنقابة 170578 مهندسا ومهندسة، فيما بلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة 37139 طالبا وطالبة في الجامعات الاردنية، و5 الاف طالب وطالبة دارسين في الخارج.

ودعا سمارة الطلبة الذين أنهوا متطلبات النجاح في الثانوية العامة، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بيانات النشرة الارشادية التي أصدرتها النقابة عند اختيار التخصصات الهندسية، لتلافي الازدياد في اعداد الخريجين من طلبة الهندسة العاطلين عن العمل.

واكد أن النقابة تسعى على الدوام، لتوعية طلبة الثانوية العامة الراغبين بدراسة أي من التخصصات الهندسية من خلال ملتقياتها ومؤتمراتها وندواتها المختلفة، واطلاعهم على التخصصات الهندسية التي يحتاجها سوق العمل، او تلك التي تعاني الاشباع او الركود، ليكونوا على اطلاع بكل ما يمر من حولهم.