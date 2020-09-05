فضل شاكر يشدو بأغنية جديدة بعنوان «صباح الخير يا لبنان»/ فيديو

طرح النجم اللبنانى فضل شاكر أغنيته الجديدة بعنوان “صباح الخير يا لبنان” على يويتوب، من كلمات الشاعرة سهام الشعشاع ومن ألحان الشاعر والملحن أيمن قميحة، ويعتبر هذا التعاون هو الأول.

وتقول كلماتها “صباح الخير يا لبنان/ صباح الخير يا لبنان / يا ساكن بفضا الوجدان / يا أجمل ما خلق ربى / بلد اكبر من الأحزان.

صباح الخير لبوابك / لورد مزين عتابك / صباح الجنة ع ترابك / يا نور وزينة الأوطان.. صباحك عالمدى اخضر / صباحك ريحة العنبر / تجى وتفيق الفنجان”.

وكان النجم فضل شاكر قد أطلق منذ فترة أغنيته التى حملت اسم “وحشتونى” بأسلوب جديد، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات يوتيوب، وحرص من خلالها أن يبرز أعلام الدول العربية، بالإضافة إلى إبراز المعالم فى تلك الدول، كما تضمن الفيديو ظهوره على أحد المسارح العربية، فى رسالة منه إلى جمهوره ومدى الشوق لهم.

وحرص الفنان فضل شاكر على إعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد، وشارك به نخبة من أهم العازفين فى الوطن العربي، علما بأن “وحشتوني” من كلمات قوس وألحان سهم وتوزيع خالد عز، وهى باللهجة الخليجية، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.

وحقق النجم فضل شاكر من خلال أغنية “غيب” ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب من ألحان وليد سعد وكلمات محمد رفاعى وتوزيع أحمد إبراهيم، وحازت على إعجاب محبى فضل فى مصر والوطن العربى.