فيما يهرول العربان لمصالحته.. المتظاهرون ضد نتنياهو يحتشدون عند بوابات القدس تمهيدا للزحف الى مقره الرسمي
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اظهر نتائج مذهلة اعترف بها المجتمع الطبي العالمي.. علماء بريطانيا يشيدون بفعالية اللقاح الروسي “سبوتنيك V”

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