إعلان تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير للعام الجامعي الحالي



أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لبرنامج التجسير بالجامعات الأردنية الرسمية ستبدأ صباح بعد غد الاثنين حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الخميس المقبل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت: إن تقديم الطلبات سيكون من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة على الرابط الآتي www.admhec.gov.jo ، حيث يقوم الطالب بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق للجامعات الأردنية الرسمية البالغ قيمته 15 ديناراً باستخدام نظام إصدار وتحصيل الفواتير إلكترونياً (إي-فواتيركم)، وبعد ذلك إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف الطالب الخلوي تحتوي على اسم المستخدم والرمز السري الضروريين للدخول إلى برمجية تقديم طلب الالتحاق.

وأشارت إلى أن هذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق خدمة (eFAWATEERcom)، ومنها مكاتب البريد الأردني المنتشرة في أنحاء المملكة، والحساب البنكي الشخصي على الانترنت، وفروع البنوك الأردنية، وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، ومحلات الصرافة المعتمدة.

ونبهت الوحدة الطلبة إلى الدخول للموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، بهدف الاطلاع على مكوناته؛ مثل تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية المناظرة لتخصصات كليات المجتمع، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، ونصائح وإرشادات، ودليل تقديم طلب الالتحاق لمرحلة التجسير، للاستفادة من هذه المعلومات ومساعدتهم على تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني. ويمكن لجميع الطلبة الراغبين بإجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول للبرمجية في أي وقت على مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.

ولفتت إلى أن فئات الطلبة التي يحق لها التقدم بطلبات الالتحاق، هي الطلبة الـــ 5 بالمئة من الأوائل في الامتحان الشامل للعام الدراسي 2019 / 2020، والذين حددتهم جامعة البلقاء التطبيقية، شريطة أن تكون لتخصصاتهم في دبلوم كليات المجتمع تخصصات مناظرة في الجامعات الأردنية الرسمية، وكذلك الطلبة الحاصلون على دبلوم كليات المجتمع في أعوام سابقة شريطة أن يكون معدل الطالب في الامتحان الشامل 68 بالمئة على الأقل باستثناء الطلبة الذين يرغبون بالتجسير إلى تخصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطري حيث يشترط ألا يقل معدلهم عن 70 بالمئة، وعليهم بعد تقديم طلب الالتحاق تحميل صورة عن مصدقة الامتحان الشامل (التي تتضمن المعدل المئوي) وبأقصى سرعة ممكنة.

كما سمحت للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة/ الفرع العلمي فقط بالتجسير في تخصص الصيدلة، داعية جميع الطلبة الراغبين بالتجسير في تخصص الصيدلة إلى تحميل صورة عن كشف علامات الثانوية العامة (سواء أكان الطالب من خريجي السنة الحالية أو السنوات السابقة).